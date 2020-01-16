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По ходатайству Артемовского местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР» (ч. 2 ст. 260 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Напомним, в августе 2014 мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон «Народное ополчение», расположенный  в Енакиево. В военной форме российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы «Макаров», боевик осуществлял охрану блокпоста в селе Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета «Boeing 777» рейса МН-17 компании «Malaysia Airlines», в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.

Сейчас досудебное расследование продолжается.
ForUm

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