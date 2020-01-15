Правительство усиливает ответственность за вовлечение детей в незаконные военизированные или вооруженные формирования. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, соответствующий законопроект уже в ближайшее время будет направлен в Верховную Раду.

«Таким образом, мы устанавливаем уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования», – подчеркнул премьер.

Гончарук подчеркнул, что преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.