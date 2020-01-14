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В Донецкой области сгорела база парамедиков «Ангелы Тайры».

Об этом сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская («Тайра»).

«База Ангелов Тайры сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины цели», - написала она в Facebook.

Причина пожара предположительно - проводка.  

База «Ангелов Тайры» расположена в Широкино вблизи Мариуполя. Волонтеры принимают пожертвования.
ForUm

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