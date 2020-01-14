В Донецкой области сгорела база парамедиков «Ангелы Тайры».
Об этом сообщила волонтер и доброволец Юлия Паевская («Тайра»).
«База Ангелов Тайры сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины цели», - написала она в Facebook.
Причина пожара предположительно - проводка.
База «Ангелов Тайры» расположена в Широкино вблизи Мариуполя. Волонтеры принимают пожертвования.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время