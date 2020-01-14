13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;

вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82мм - по 3 мины;

неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.