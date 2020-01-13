С 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке, сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

«16 января 2020 вступают в силу нормы статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят Верховной Радой Украины 25 апреля прошлого года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке», - говорится в сообщении.

В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающих на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такое печатное средство массовой информации.

Также этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.