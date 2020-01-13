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Православная Церковь во всем мире переживает сейчас особый период, который требует, чтобы верующие усилили молитву и соборно трудились ради единства.

Фото: Ромфея

Об этом рассказал Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, сообщается в греческом издании romfea.gr.

«Православная Церковь во всем мире в настоящее время переживает особый этап, который требует от всех нас активизировать наши молитвы и работать вместе для сохранения единства, которое является повелением Господа», – сказал Патриарх Иоанн Х.

Он напомнил, что церковная логика основана на учении Евангелия, Предания и канонического права.

«От всех тех, кто занимается делами Церкви, требуется держаться подальше от разжигания споров, чтобы верующие не были сбиты с толку различными фантастическими рассказами, нацеленными исключительно на уменьшение доверия к Церкви», – отметил Патриарх Иоанн Х.

Он также призвал к скорейшему формированию правительства в Ливане и подчеркнул, что Антиохийская Церковь «будет защищать правду и оставаться пророческим голосом по вопросам своей родины и своего народа, Ближнего Востока, никогда не забывая их».
ForUm

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