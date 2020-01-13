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В Одессе 12 января состоялся «Парад Рождественских звезд».

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, около двухсот человек - православная молодежь, учащиеся воскресных школ при одесских храмах и музыканты - приняли участие в праздничном шествии на улице Дерибасовской, распевая праздничные песнопения Рождества Христова и колядки. Верующая молодежь поздравила горожан с Рождеством Христовым.

«Каждый участник этого необычного шествия уподобился той самой Вифлеемской звезде (отсюда и название - Парад Рождественских звезд), возвещая всех вокруг о чуде Рождения Спасителя», - рассказали в епархии.
ForUm

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