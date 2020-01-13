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В Одессе 10 по 17 января миссионерский отдел Одесской епархии УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества».

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, 10 января состоялось открытие выставки-ярмарки.

«Выставка традиционно становится значительным культурным событием в жизни нашего города в святочные дни. В этом году для участия в ней прибыло свыше 120 делегаций монастырей и приходов Украинской Православной Церкви, а также из стран ближнего зарубежья», – сообщают в епархии.

В рамках выставки проходят духовно-просветительские и благотворительные мероприятия, в том числе цикл лекций на православную тематику. 11 января состоялась пeрвая лeкция из этого цикла, посвященная тeксту Свящeнного Писания Вeтхого Завeта. Прочeл ee клирик храма в чeсть иконы Божиeй Матeри «Знамeниe» («Курская-Корeнная») протоиeрeй Иоанн Броварный.

Посетители выставки имеют возможность ознакомиться и приобрести духовную литературу и периодические издания, иконы современных иконописцев, церковную утварь, шитье, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь и другое.

Также проводится экскурсионная программа «Господь – Знамя мое». Ежедневно профессиональной художницей в помещении выставки проводится мастер-класс по рисованию.

Место проведения выставки-ярмарки «Свет Рождества»: Одесса, ул. Ришельевская, 28. Время работы: 10-16 января – с 10.00 до 19.00, 17 января – с 10.00 до 17.00.
ForUm

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