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Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявляет, что контрактов и переговоров о покупке газа у России нет, передает УНИАН.

На вопрос, мог бы Нафтогаз иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у российского «Газпрома», Витренко ответил: «Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет».

«Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас есть сейчас законодательные возможности для прямых поставок из Газпрома, и раньше были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у Газпрома не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ у России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как «Нафтогаза» и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали», - пояснил Витренко.
ForUm

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