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В течение 2019 года в киевском метрополитене зафиксировали 806 преступлений. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киева, передает LB.ua.

Больше всего уголовных дел — 303 — открыли по факту ношения наркотиков без цели сбыта. На втором месте «по популярности» кражи — 288 случаев. 11 уголовных производств за год касались грабежей, еще девять открыли по факту ложных минирований. Всего из 806 преступлений полицейские раскрыли 335 дел.

В 2019 году на территории метрополитена умерло 11 человек, из них двое совершили самоубийство.

 
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