За минувшие сутки, 12 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», а именно:

возле Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», а именно:

вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;

рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневого - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.