Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«С помощью граждан были заблокированы 214 адреса в Telegram, которыми использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть «наркомагазинов», работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений и 7318 адресов в Telegram, а также 811 адресов веб-сайтов.