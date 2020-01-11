также в разделеПроисшествия
Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ 7
СМИ: Иран признал вину в катастрофе самолета МАУ по требованию аятоллы Хаменеи 21
«Черный ящик» со сбитого самолета МАУ отправят на расшифровку во Францию 13
МВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших в катастрофе самолета 10
Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения PS752 10
Трюдо: Канада намерена добиться тщательного расследования сбития PS752 24
Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране 26
Под Киевом полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину 16
Президент Ирана обещает наказать военных, сбивших украинский самолет 52
Зеленский: Ожидаем от Ирана выплаты компенсаций за сбитие самолета МАУ 51
Иран признал, что украинский самолет сбили ракетой 123
Пристайко: Специалисты анализируют возможное попадание ракеты в самолет МАУ 19
Пристайко не подтвердил, что место авиакатастрофы в Иране зачистили бульдозерами 27
СБУ рассматривает две версии катастрофы самолета МАУ в Иране 40
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» PS752 26
Пристайко: Украина будет требовать компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили 27
Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета 23
В Иране начали исследование черных ящиков самолета МАУ 27

За минувшие сутки, 10 января, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги