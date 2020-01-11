За минувшие сутки, 10 января, вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.