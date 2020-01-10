НАК «Нафтогаз Украины» подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги, требуя обязать РФ выплатить группе более $7 млрд компенсации за потерю возможности использовать свое имущество в Крыму. Об этом рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью LIGA.net.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», - сказал топ-менеджер НАК.

По его словам, решение суда, который и определит сумму компенсации будет или «в конце 2020 или 2021 году».