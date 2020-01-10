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В ходе спланированной спецоперации контрразведчики Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего участника незаконного вооруженного формирования так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники управления спецслужбы в Днепропетровской области установили, что в 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой «100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР». Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке.

За несение «службы» человек получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей. Однако со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший боевик выразил готовность оставить временно оккупированную территорию. Он предоставил украинским правоохранителям свидетельства о преступной деятельности оккупантов на территории нашего государства и наличие российской военной техники.

Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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