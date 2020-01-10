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На временно оккупированной части территории Донецкой области боевики террористической организации «ДНР» начали конфискацию машин с украинскими номерами. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Восточную правозащитную группу.

Правозащитники уточнили, что им известно уже о семи случаях конфискации автомобилей с 1 по 8 января 2020 года на территории ОРДО.

Собеседники издания на правах анонимности в Донецке добавили, что даже те, кто оттягивал так называемую перерегистрацию, были вынуждены получить новые автономера до 1 января 2020 года.

По их словам, сейчас в городе машин с украинскими  номерами «практически нет».

24 ноября сообщалось, что во временно оккупированном Луганске продлили сроки «перерегистрации» украинских автономеров на образцы террористической организации «ЛНР» до 31 марта 2020 года.
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