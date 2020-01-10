Ситуация в регионе Черного моря ухудшается вследствие наращивания Россией военного присутствия, поэтому Румыния будет продолжать поддерживать усилия НАТО по консолидации роли союзников в этом регионе и усиление позиций альянса как на суше, так и в море.

Об этом в Брюсселе по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, сообщает Укринформ.

«Мы обсудили ситуацию по безопасности в Черном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия. Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Черного моря. Мы согласились продолжать работать вместе для дальнейшего укрепления и развития присутствия Альянса на восточном фланге, как сухопутного, так и военно-морского. Мы также согласились продолжать поддержку наших партнеров в регионе», - сказал румынский чиновник.