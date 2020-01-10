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Сотрудники Управления стратегических расследований совместно с следственным управлением полиции Херсонщины под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали факт получения председателем поселкового объединенной территориальной общины одного из районов неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба полиции, должностное лицо получило от местного жителя 2000 долларов США за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» Уголовного кодекса Украины. Сейчас средства изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Лицо задержано в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За содеянное должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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