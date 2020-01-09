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В Госпогранслужбе на контроле находятся по состоянию на сегодня 4100 человек из-за возможного незаконного посещения временно оккупированного Крыма. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, речь идет об общем количестве людей, как граждан Украины, так и иностранцах, которых удалось установить, и они возможно посещали украинский полуостров после оккупации в 2014 году.

«Фактически, когда мы начали собирать эти данные, цифра могла уменьшаться, увеличиваться, но на данный момент – это 4100 человек», - уточнил Демченко.

Он напомнил, что въезд в Крым не через админграницу между материковой частью Украины и оккупированной территорией является нарушением, поскольку согласно постановлению Кабмина другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.

По его словам, выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд.

«Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к админответственности», – отметил Демченко.
ForUm

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