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Российско-оккупационные войска не разрешили патрулю наблюдательной миссии ОБСЕ проехать на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское, сообщает пресс-служба ООС.

«По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области», - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что через этот блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

На блокпосту у Верхнешироковского с начала декабря 2019 по настоящее время представителями Миссии зафиксировано 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район.

«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск», - подчеркнули в штабе.
ForUm

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