Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или на 66,7 млрд грн, больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Согласно оперативной информации, при этом в бюджет дополнительно обеспечено поступление в размере 3,8 млрд грн.

«Впервые с 2011 года со стороны налоговой выполнен бюджет! Без давления на плательщиков, без кучи лишних и безосновательных проверок, необоснованных штрафов и доначислений. Мы сломали эту позорную традицию, введя правильное администрирование на базе аналитической работы», - заявил глава Налоговой службы Сергей Верланов.

По его словам, в прошлом году было сокращено количество плановых и внеплановых проверок бизнеса на 14%, а в 2020 году планируется также сократить их количество на 20%, а также создать новые и удобные сервисы.