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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского. Об этом 8 января сообщило эстонское издание Eesti Ekspress, передает Крым.Реалии.

«Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство», – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд встретились 26 ноября в Таллинне, где призвали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
ForUm

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