В одесском аэропорту задержали мужчину, который угрожал безопасности граждан.

По данным полиции, происшествие произошло сегодня утром после получения полицией телефонного сообщения о минировании этого объекта.

Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться.

«Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом. В ходе осмотра транспортного средства молодого правоохранители изъяли пневматическое оружие», - говорится в сообщении.

Сейчас с правонарушителем работают полицейские. Проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.