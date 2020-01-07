Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула два новых обвинения в изнасиловании против продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом сообщает Reuters.

По данным обвинения, 18 февраля 2013 года Вайнштейн ворвался в гостиничный номер к женщине и изнасиловал ее, а на следующий вечер также напал на другую женщину в этом же отеле.

Напомним, 6 января в Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном. Харви Вайнштейну угрожает пожизненное заключение.

С октября 2017 года около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.