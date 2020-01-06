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В Киеве на рождественские праздники полиция усилит меры безопасности, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сотрудники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы. «Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений», - говорится в сообщении.

Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий. Полиция призывает киевлян и гостей столицы не нарушать общественный порядок.

 
ForUm

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