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За минувшие сутки, 5 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:

возле Водяного - из миномета калибра 82 мм - 8мин;

недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

С начала суток потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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