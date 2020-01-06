За минувшие сутки, 5 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:
возле Водяного - из миномета калибра 82 мм - 8мин;
недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.
Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
С начала суток потерь с нашей стороны нет.
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