Масштабная хакерская атака на компьютерные сети произошла в МИД Австрии. Об этом сообщает DW в воскресенье, 5 января.

«Из-за тяжести и характера нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны какого-либо государственного субъекта», - предположили в ведомстве.

Подробности и последствия хакерской атаки в МИД не разглашают. Отмечается, что атака была быстро обнаружена и отражена. После отражения атаки в правительстве был создан специальный координационный комитет.

В день, когда была совершена хакерская атака, в Австрии формально одобрили программу правительственной коалиции между партией «зеленых» и Австрийской народной партией, добавили в министерстве.

Напомним, что ранее Иран взломал один из правительственных сайтов США. Иранские хакеры взломали общественную федеральную базу данных правительственных документов.