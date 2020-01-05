В воскресение, 5 января, в районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб один военный.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Еще один военнослужащий получил ранения.
Автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство, вероятно противотанковую мину ТМ-62. Автомобиль осуществлял мероприятия логистического обеспечения.
На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 4 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
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