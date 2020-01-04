также в разделеПроисшествия
На Донбассе за сутки уничтожили 38 взрывоопасных предметов 8
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен из-за срабатывания защиты 46
С начала года на пожарах погибли уже 29 украинцев 34
В Украине от осложнений гриппа умер мужчина 20
На Донетчине в новогоднюю ночь пьяный мужчина бросил во двор знакомых гранату 20
За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинских военных 11
На Широком лане произошел пожар, пострадал военный 26
В новогоднюю ночь в Мукачево мужчина стрелял из гранатомета 46
На Донбассе умер украинский военный «Гудвин» 226
Боевики совершили 3 обстрела на Донбассе, ранен военный 42
На Житомирщине салют проломал череп мужчине 58
В новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист 33
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет 27
В многоэтажке в Ривном нашли мужчину с перерезанным горлом 21
Сутки на Донбассе: работали снайперы боевиков, ранен военный 19
В Виннице неизвестные взорвали банкомат, но деньги не украли 31
Боевики обстреляли украинский военных из запрещенных минометов 18
В Харькове подожгли здание ОГА 69

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе Угринова Подгаецкого района Тернопольской области, в результате которого пострадали 8 подростков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы.

«На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву», - сообщили правоохранители.

Как отметили в полиции, дело открыли по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
12
Теги