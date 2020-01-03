Предстоятель Кипрской Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II пройдет в США курс лечения от рака.
Фото: Ромфея
Об этом сообщает греческое информационное агентство Romfea.gr.
Глава Кипрской Церкви сообщил о своих планах во время телефонного разговора с сотрудниками этого СМИ.
Предполагают, что архиепископ Хризостом II прибудет в одну из больниц Нью-Йорка уже в январе этого года, однако точная дата прибытия в США пока не известна.
Как сообщалось, в июне 2018 года у главы Кипрской Церкви обнаружили две небольшие опухоли печени. 17 октября 2018 года в Лондоне он перенес операцию по удалению опухоли, после чего прошел химиотерапию, которая завершилась в четверг, 2 января.
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