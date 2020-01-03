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От Рождества Христова нас отделяют несколько дней, которые Церковь называет предпразднеством.

Фото: Фома

Что нужно успеть сделать за этот период, рассказал преподаватель Киевской Духовной Академии протоиерей Владимир Долгих сайту «ФОМА в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Начнем с того, что важность всякого дела, особенно в духовной жизни, носит несколько субъективный характер. У каждого из нас есть свои небольшие достижения и, как правило, немалые проблемы. Один пожилой и опытный священник, когда я у него на исповеди задумался, пытаясь вспомнить еще какие-то грехи, сказал мне: «Ты кайся в том, в чем ты скотина перед Богом прямо сейчас».

Мне эти слова глубоко врезались в память, и я понял, что, действительно, у каждого из нас, в каждый определенный период духовной жизни, есть конкретные проблемы, пороки, нас одолевающие. Вот поэтому все силы и важно бросить на борьбу с тем самым нашим внутренним «скотством», которое одолевает душу и сердце именно сегодня. Пожалуй, для этого нам и дана последняя строгая седмица Рождественского поста», - сказал он.

Протоиерей Владимир отметил значимость молитвы.

«Я, может, скажу банальные вещи, но очень важно сейчас усилить наши пост и молитву. Сегодня нередко приходится встречаться с ситуацией, когда совет священника молиться воспринимается как некое небрежение или попросту отсутствие совета. Но ведь и святитель Феофан Затворник говорил, что молитва — это первейшее дело христианина. Мы попросту не умеем молиться, потому и не верим в силу собственных слов, обращенных к Богу. Еще Паскаль говорил, что молитва дана человеку для того, чтоб он увидел величие причинно-следственных связей. Лучше недоубирать дома или чего-то недоделать из бытовых обязанностей, но посвятить время молитве, учиться которой можно всю жизнь», - рассказал протоиерей.

Священник сообщил, какие Евангельские тексты нужно читать в этот период.

«В оставшиеся до Рождества дни, думаю, следует также посвятить время чтению Священного Писания, а лучше еще всей семьей. Разделить его необходимо на две части, соответствующие двум Заветам. Если в Новом Завете это понятные и доступные Евангельские тексты, то в Ветхом Завете я бы посоветовал обратить внимание на пророчества, касающиеся конкретно Рождества Христова. Для этого лучше всего ознакомиться с содержанием книг пророков Даниила и Михея, а также разобраться с толкованием 7-й, 11-й и 35-й глав книги пророка Исайи.

Печатью над всем перечисленным, конечно же, должна быть Евхаристия, ведь это центральное таинство Православной Церкви, без которого невозможна сколь-нибудь нормальная духовная жизнь.

Думаю, что если нам удастся выполнить что-либо из перечисленного, то Господь не будет молчать и новорожденный Спаситель обязательно откликнется на искренне ищущее Его сердце», - подчеркнул он.
ForUm

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