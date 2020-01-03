также в разделеПроисшествия
В Украине от осложнений гриппа умер мужчина 16
На Донетчине в новогоднюю ночь пьяный мужчина бросил во двор знакомых гранату 19
За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли украинских военных 11
На Широком лане произошел пожар, пострадал военный 25
В новогоднюю ночь в Мукачево мужчина стрелял из гранатомета 46
На Донбассе умер украинский военный «Гудвин» 194
Боевики совершили 3 обстрела на Донбассе, ранен военный 42
На Житомирщине салют проломал череп мужчине 57
В новогоднюю ночь в районе Говерлы заблудился турист 33
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет 27
В многоэтажке в Ривном нашли мужчину с перерезанным горлом 21
Сутки на Донбассе: работали снайперы боевиков, ранен военный 18
В Виннице неизвестные взорвали банкомат, но деньги не украли 31
Боевики обстреляли украинский военных из запрещенных минометов 18
В Харькове подожгли здание ОГА 69
На Донбассе один украинский военный получил ранение 15
На Днепропетровщине автобус столкнулся с легковушкой, погибли 2 человека 17
На Волыни в ДТП с автобусом пострадали 8 человек 14

В первые дни нового 2020 года на пожарах в Украине погибли 29 граждан, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Ужасной вестью начинается новое десятилетие в Украине: уже 29 граждан погибли на пожарах в течение 1 и 2 января 2020 года. Еще одиннадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе в этот день выросла - 232 случая зафиксировали пожарные ГосЧС», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
19
Теги