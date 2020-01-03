В первые дни нового 2020 года на пожарах в Украине погибли 29 граждан, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Ужасной вестью начинается новое десятилетие в Украине: уже 29 граждан погибли на пожарах в течение 1 и 2 января 2020 года. Еще одиннадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе в этот день выросла - 232 случая зафиксировали пожарные ГосЧС», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.