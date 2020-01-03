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Американское посольство США в Ираке призывает своих граждан немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации в регионе. Об этом говорится в пресс-релизе дипмиссии, сообщает Укринформ.

«В связи с повышенным напряжением в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Ирак», - сообщили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что лучше всего покидать страну через аэропорты.

Посольство также отмечает, что из-за нападения вооруженных людей, которые поддерживаются Ираном, на здание дипломатического учреждения США в Ираке, прекращается оказание консульской помощи, а гражданам США лучше не приближаться к самому зданию посольства.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.
ForUm

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