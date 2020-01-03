Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил командующего элитными силами Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, следует ожидать «жестокой мести». Об этом Хаменеи подчеркнул в пятницу, передает Укринформ со ссылкой на PressTV.

«Самые жестокие в мире люди убили благородного командира, который храбро годами воевал против негодяев и бандитов этого мира. Его гибель не остановит его миссии, но преступники, имеющие на руках кровь генерала Сулеймани и других мучеников этого ночного удара, должны ожидать жестокой мести», - отметил иранский духовный лидер.

Аятолла Хаменеи также в своем обращении выразил соболезнование всему иранскому народу и семье погибшего генерала, объявив трехдневный общенациональный траур.

Кроме этого, иранский президент Хасан Рухани также серьезно осудил убийство Сулеймани и отметил, что этот шаг США «только сделает Иран и другие свободные нации еще более решительными в противостоянии Вашингтону».

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.