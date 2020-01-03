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За минувшие сутки, 2 января, вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

2 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

рядом с Ореховым - из подствольного гранатомета;

в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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