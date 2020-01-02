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Предстоятель Кипрской Церкви пригласил архиепископа Хризостома II в Иорданию обсудить вопрос «сохранения единства в евхаристическом общении».

Фото: Ромфея

Глава Кипрской Церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II оставил без ответа приглашение на Совет Предстоятелей, которое получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III, сообщило греческое интернет-издание «Romfea.gr».

«Я посчитал разумным не отвечать. Я не считал это серьезным поступком. Я не рассматривал это с тех пор, как получил этот вопрос от друга моего Патриарха», – прокомментировал свое решение архиепископ Хризостом III.

По мнению главы Кипрской Церкви, Всеправославный Совет Предстоятелей имеет право созывать «только Вселенский Патриарх, никто другой».

Как сообщалось, 21 ноября во время вручения ему премии Международного фонда единства православных народов Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Поместных Православных Церквей обсудить «вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении». Ссылаясь на то, что такой Совет якобы может созвать только Константинопольский патриарх Варфоломей, глава Элладской Православной Церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним заявил, что не станет участвовать в работе Совета Предстоятелей.

28 декабря Антиохийский Патриарх Иоанн Х получил от Патриарха Иерусалимского Феофила III письмо с приглашением на планируемый в Иордании Собор Предстоятелей Православных Церквей для решения «украинского вопроса и подтвердил позицию Священного Синода своей Церкви, который ранее выступил за необходимость встречи глав Поместных Православных Церквей для совместного решения православных вопросов.
ForUm

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