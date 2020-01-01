31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки.
Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
у Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
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