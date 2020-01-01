31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки.

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.