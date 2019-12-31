30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок, говорится в сводке ООС.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
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