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30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок, говорится в сводке ООС.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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