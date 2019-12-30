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29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

дважды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; 

у Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Васильевки – из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Марьинка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у с Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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