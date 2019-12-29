также в разделеЭкономика
К инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 городов 20
СБУ: В Украине уже закрыли около 300 нелегальных автозаправочных станций 16
В последнюю неделю года НБУ выкупил с рынка рекордные $1,5 млрд 19
Кабмин одобрил отказ от претензий к Газпрому на сумму $7,4 млрд 26
Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли 24
В Кабмине ожидают дальнейшего укрепления гривни 75
Украина и Молдова подписали соглашение о поставках газа 26
В Украине вводят новые счета для налогов 42
Гончарук: Переговоры с РФ по транзиту газа продолжаются 20
Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 миллиарда по решению арбитража 37
В Украине уменьшилась средняя зарплата 34
Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения выплат 25
В Украине продолжает дешеветь бензин 29
Еврокомиссия: Оператор ГТС Украины может работать по законам ЕС 20
В обменниках резко подорожал доллар 101
Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на комуслуги 21
Украина взыскала первый штраф за полеты в Крым 127
Гончарук: Местные власти уже снижают тарифы на тепло 59

Украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

В частности, Макогон поделился фотографией того, как министр юстиции Украины подписывает договор.

Отметим, что накануне правительство уполномочило его подписать мировое соглашение с Газпромом, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины отменит свой штраф Газпрому за злоупотребление монопольным положением на рынке поставок газа. Размер штрафа составляет около 7,4 миллиарда долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги