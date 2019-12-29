Украинская и российская делегации начали процесс подписания соглашений, необходимых для продолжения транзита газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины.
Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
В частности, Макогон поделился фотографией того, как министр юстиции Украины подписывает договор.
Отметим, что накануне правительство уполномочило его подписать мировое соглашение с Газпромом, в рамках которого Антимонопольный комитет Украины отменит свой штраф Газпрому за злоупотребление монопольным положением на рынке поставок газа. Размер штрафа составляет около 7,4 миллиарда долларов.
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