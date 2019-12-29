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Несанкционированные протесты против углубления интеграции с Россией сегодня, 29 декабря, снова начались на Октябрьской площади в Минске, сообщает белорусское Радио Свобода.

Люди выходят к свободному микрофону и высказываются о том, что их беспокоит. По информации корреспондентки белорусского Радио Свобода, которая работает на месте событий, сейчас на площади собралось несколько десятков человек.

Участники запланировали несколько перформансов, в частности акцию Живая цепь.

Выйти на акцию на Октябрьской площади призвал один из лидеров протестов, сопредседатель партии «Белорусская Христианская Демократия» (БХД) Павел Северинец. 26 декабря его задержали, он и еще несколько оппозиционеров сейчас находятся за решеткой.
ForUm

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