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За сутки, 28 декабря, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Широкино, Авдеевки, Водяного, Крымского, Орехово, Новолуганского.

Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
ForUm

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