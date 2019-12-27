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В Еврокомиссии подтвердили, что созданный в Украине оператор газотранспортной системы готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Рад отправить письмо, подтверждающее, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и готов работать в соответствии с законодательством ЕС», - написал Шефчович.

«Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано во время трехсторонних переговоров», - добавил он.

Напомним, 17 декабря секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачу сертификации Оператору газотранспортной системы Украины.

Это означает, что через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в Европу в соответствии с правилами на энергетическом рынке Европы.
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