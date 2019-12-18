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Секретариат Энергетического сообщества опубликовал положительное заключение по сертификации компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы благодарны Секретариату Энергетического сообщества за скорейшее рассмотрение и положительное заключение о сертификации ОГТСУ. Это очень важный шаг к завершению анбандлинга. Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы Нафтогаз», - отметил председатель правления Нафтогаза Андрея Коболева.

В соответствии с требованием, которым Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила предварительное решение о сертификации «Оператора ГТС Украины», компания сегодня подала в Нацкомиссию последние необходимые документы. «Таким образом, процесс отделения «Оператора ГТС» вышел на финишную прямую. Сейчас сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКУ по сертификации ОГТСУ и относительно лицензирования компании на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа с 01.01.2020 года», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе также отметили, что до начала работы нового оператора НКРЭКУ должна рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС.
ForUm

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