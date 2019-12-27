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Бойцы операции Объединенных сил на Приазовье провели 10-километровый забег вдоль линии фронта, сообщает пресс-центр ООС.

«Старт – на крайнем блокпосту под Мариуполем и финиш - неподалеку Широкино. Так, военнослужащие соединения, защищающие позиции на Приазовском направлении операции Объединенных сил, начали челлендж, к которому призывают присоединиться армейцев со всех подразделений от юга Донецкой области до севера Луганщины», - говорится в сообщении.

Перед стартом состоялась коллективная разминка под руководством помощника командира по физической подготовке и спорту.

Участие в спортивном празднике приняли военные, которые имеют лучшую физическую подготовку. Во время забега их состояние здоровья постоянно контролировали военные медики. В свою очередь представители Общего центра контроля и координации следили за соблюдением российскими оккупационными войсками режима прекращения огня.

Как сообщил заместитель командира воинской части по морально-психологическому обеспечению, участники пробега продемонстрировать выдержку и волю к победе. Армейцы преодолели десятикилометровую дистанцию ​​почти за 45 минут. На финише их встречали с духовым оркестром и горячим чаем.

После забега военные передали челлендж боевым собратьям из соседнего соединения, выполняет боевые задачи севернее.
ForUm

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