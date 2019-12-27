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26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Невельским – из стрелкового оружия;

два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

два раза вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку с Лебединским – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

рядом с Пивденным – из ручного противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Старого Айдара - из стрелкового оружия;

рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Орехового – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.

Потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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