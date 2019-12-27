26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
рядом с Невельским – из стрелкового оружия;
два раза неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
у населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия;
рядом с Авдеевкой – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
два раза вблизи Старогнатовка - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку с Лебединским – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
рядом с Пивденным – из ручного противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Новгородское – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Троицкого – из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
у Старого Айдара - из стрелкового оружия;
рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Шумы – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Орехового – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.
Потерь с нашей стороны нет.
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