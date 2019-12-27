В связи с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем следующее.

В Международную следственную группу по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе – 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний», - заявили в ГПУ.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками новосозданного Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

«При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что в связи с преобразованием Генпрокуратуры в Офис генпрокурора из органов уволены прокуроры, входившие от Украины в международную следственную группу по катастрофе МН17.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.