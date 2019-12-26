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24 декабря в Ривненской области от коклюша умер одномесячный ребенок.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был осложнен двусторонней не госпитальной пневмонией.

«Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако, ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей», - говорится в сообщении.

Единственной защитой от коклюша является вакцинация. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Симптомы: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У новорожденных может наблюдаться апноэ (временная приостановка дыхательных движений). Распространенными осложнениями у непривитых детей является пневмония, реже возникают судороги и поражения головного мозга (энцефалопатия).

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования. При их появлении следует сразу обращаться к врачу.
ForUm

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