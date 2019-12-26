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В ООН отреагировали на открытие железнодорожного сообщения РФ с Крымом 79

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Как сообщает «Европейская правда», с таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря.

«Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении посольства в Twitter.

Напомним, 25 декабря по Керченскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в  оккупированный Севастополь.

Украина начала уголовное производство по факту по факту незаконного пересечения государственной границы Украины пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь через Керченский мост.
ForUm

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