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Китайская народная республика передала украинским подразделениям ГосЧС 52 единицы техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней или около 318 млн гривен. Уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы, сообщает пресс-служба МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что это уже второй совместный проект между МВД и Китаем.

«Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководства Китайской Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень понадобилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил», - заявил Аваков.

Среди переданной техники – пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Сегодня стороны подписали акт передачи техники.

Напомним, в 2016 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, КНР передала Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним. Среди техники - автокраны, бульдозеры, экскаваторы, пикапы, дизельные генераторы и водяные насосы.
ForUm

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